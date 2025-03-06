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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya İftar Programına Katıldı

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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Ramazan ayının manevi ikliminde bir araya gelmenin mutluluğunu dile getiren Kızılkaya, emniyet teşkilatına başarılar diledi.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği iftar programına katıldı.

Programda konuşan Vali Kızılkaya, rahmet ve bereketin bol olduğu mübarek Ramazan ayında birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine vurgu yaparak, Ramazan ayının manevi ikliminde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Emniyet teşkilatının Ramazan ayını tebrik eden Vali Kızılkaya, "İlimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında büyük bir özveriyle görev yapan, fedakarlık ve cesaretle hizmet eden kahraman emniyet teşkilatımıza ve tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Program, emniyet mensuplarıyla yapılan sohbetlerin ardından sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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