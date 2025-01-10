Siirt Valisi, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gazetecilere teşekkür ederek günlerini kutladı.
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Vali Kızılkaya, kamuoyunu doğru, tarafsız ve ilkeli şekilde bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getiren tüm basın mensuplarına teşekkür ederek, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel