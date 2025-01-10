Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG'ye operasyon sinyali: Ya Şam ya biz adım atarız

Bakan Fidan beklenen harekatın sinyalini verdi
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi
Gözaltına alınan belediye eş başkanları bu görüntüyle gündem olmuştu

Gözaltına alınan DEM'li eş başkanlar bu görüntüyle gündem olmuştu

Siirt Valisi, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Siirt Valisi, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gazetecilere teşekkür ederek günlerini kutladı.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, kamuoyunu doğru, tarafsız ve ilkeli şekilde bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getiren tüm basın mensuplarına teşekkür ederek, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Mekke'de görüntülenen ünlü ismi tanıdınız mı?
img

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
img

Ayaklarından vurulan Serhat bomba gibi döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İYİ Parti, DEM Parti heyetiyle neden görüşmüyor?

İYİ Parti, DEM Parti heyetiyle neden görüşmüyor?
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
Ofisteki yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı
İstanbul'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Uzmanların peş peşe uyarıları sonrası İstanbul'da korkutan deprem
Roketsan mühendisi ölmeden önce internette 'intihar yöntemleri' araması yapmış

Roketsan mühendisi ölmeden önce internette bu aramayı yapmış

Son Dakika Haberleri

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta final günü kim kazandı? Aslı Hünel neden ağladı? Aslı Hünel ne anlattı, abisi ile neden küstü? Edip Akbayram sağlık durumu nedir? Edip Akbayram öldü mü? Selim İleri kimdir, kaç yaşında öldü? Selim İleri neden vefat etti? AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ | AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti 83. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 11 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.