Siirt Valisi, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, kamuoyunu doğru, tarafsız ve ilkeli şekilde bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getiren tüm basın mensuplarına teşekkür ederek, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. - SİİRT