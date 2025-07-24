Siirt'te Sıcak Hava Nedeniyle Bir Kadın Baygınlık Geçirdi
Siirt'in Kurtalan ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle bir kadın fenalaşarak bayıldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede kendine geldi ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde sıcak hava nedeniyle bir kadın baygınlık geçirdi.
İlçenin Dicle Mahallesi'nde aşırı sıcaktan etkilenen bir kadın, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu kadın, elini yüzünü suyla yıkamasının ardından kısa sürede kendine geldi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel