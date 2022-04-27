Siirt'te Sel Nedeniyle Tarım Alanları Zarar Gördü

SİİRT (ANKA) - YUSUF EREN

Siirt'in Baykan ilçesinde dün akşam etkili olan yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel ve taşkın, Karakaya Köyü'ndeki çiftçilere ait tarım alanlarında hasara yol açtı. Çiftçi Hasan Kutlu, "Bütün emeklerimiz harap oldu" dedi.

Siirt'in Baykan ilçesi Karakaya Köyü'nde meydana gelen sel ve taşkın nedeniyle köylülerin tarım arazileri kullanılamaz hale geldi.

"ARTIK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Konuyla ilgili Anka Haber Ajansı'na konuşan çiftçi Hasan Kutlu, "Dün Siirt Baykan Karakaya Köyü'nde yoğun bir yağmur yağmış sel ve taşkınlara sebep olmuştur. Buna bağlı olarak bağ bahçe ve tarlalar büyük zarar görmüştür. Bahçelerimize ekmiş olduğumuz bütün fidelerimiz, teller, çitler ve bütün emeklerimiz harap olmuştur" dedi.

Yaşanan sel sonrası tarım arazilerinde oluşan hasarı onarmaya güçlerinin kalmadığını belirten çiftçi Kutlu, "Bu bahçelerimizi eski haline döndürmek için ne maddi ne de manevi olarak gücümüz kalmadı. Bu konuda ilgili mercii olan bakanlık, valilik ve kaymakamlıktan destek bekliyoruz. Lütfen biri bize elini uzatsın" dedi.