Siirt'te Öğrenciler Okul Bahçesinde Kar Topu Oynadı
Siirt'in Pervari ilçesindeki Ormandalı Köyü İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, kar yağışında okul bahçesinde kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı.
Siirt'in Pervari ilçesinde okul bahçesinde öğretmenleri ile birlikte kar topu oynayan öğrenciler, karın keyfini çıkardı.
Pervari ilçesinde kar yağışı öğrencilerin yüzünü güldürdü. Ormandalı Köyü İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, kar yağışını fırsat bilerek okul bahçesinde kar topu oynadı. Öğrenciler ve öğretmenlerin neşeli anları objektiflere de yansıdı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel