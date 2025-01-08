Siirt'te Öğrenciler Okul Bahçesinde Kar Topu Oynadı

Siirt'in Pervari ilçesinde okul bahçesinde öğretmenleri ile birlikte kar topu oynayan öğrenciler, karın keyfini çıkardı.

Pervari ilçesinde kar yağışı öğrencilerin yüzünü güldürdü. Ormandalı Köyü İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, kar yağışını fırsat bilerek okul bahçesinde kar topu oynadı. Öğrenciler ve öğretmenlerin neşeli anları objektiflere de yansıdı. - SİİRT