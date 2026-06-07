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Siirt'te lavabo borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Siirt'te lavabo borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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Siirt'in Eruh ilçesinde lavabo borusuna sıkışan yavru kedi, ihbar üzerine olay yerine gelen ERKUT ekibinin titiz çalışmasıyla sağlıklı şekilde kurtarıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde lavabo borusuna sıkışan yavru kedi, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eruh'ta bir binanın lavabo borusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Eruh Arama Kurtarma (ERKUT) ekibi, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Titiz bir müdahalenin ardından sıkıştığı borudan çıkarılan yavru kedi sağlıklı şekilde kurtarıldı. İlk kontrolleri yapılan kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar, başarılı çalışmaları nedeniyle ERKUT ekiplerine teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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