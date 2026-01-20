Pervari ve Şirvan'da hastalara zamanında müdahale

Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde rahatsızlanan vatandaşlar, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde 112 Acil Servis ekiplerine güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

112 Acil Servis ekipleriyle çalışma yürüten İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde ikamet eden 22 yaşındaki İpek E.'nin baş ağrısı ve kusma şikayeti üzerine yardım talebine yanıt verdi. Yalkaya köyünde ise 78 yaşındaki Mehmet S., kaygan zeminde yürürken düşerek yaralandı. Ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açarak her iki hastayı da 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde de 23 yaşındaki Burcan B.'nin aniden doğum sancılarının başlaması üzerine ekipler harekete geçti. Ulaşımın zor olduğu bölgede, yaklaşık 5 saat süren mücadele sonucunda Burcan B., 112 Acil Servis ekiplerine güvenli şekilde ulaştırıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda üç hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT