Haberler

Pervari ve Şirvan'da hastalara zamanında müdahale

Pervari ve Şirvan'da hastalara zamanında müdahale
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt’in Pervari ve Şirvan ilçelerinde karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde rahatsızlanan vatandaşlar güvenli bir şekilde 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırıldı. Üç hastanın sağlık durumu iyi.

Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde rahatsızlanan vatandaşlar, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde 112 Acil Servis ekiplerine güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

112 Acil Servis ekipleriyle çalışma yürüten İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde ikamet eden 22 yaşındaki İpek E.'nin baş ağrısı ve kusma şikayeti üzerine yardım talebine yanıt verdi. Yalkaya köyünde ise 78 yaşındaki Mehmet S., kaygan zeminde yürürken düşerek yaralandı. Ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açarak her iki hastayı da 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde de 23 yaşındaki Burcan B.'nin aniden doğum sancılarının başlaması üzerine ekipler harekete geçti. Ulaşımın zor olduğu bölgede, yaklaşık 5 saat süren mücadele sonucunda Burcan B., 112 Acil Servis ekiplerine güvenli şekilde ulaştırıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda üç hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Türkiye için büyük önemi var! YPG, oradan da atıldı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu

Alexander Sörloth: Formasını giymek istediği takım...
Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu

Tedesco Kerem'in ilacını buldu! Performansı şimdi uçuşa geçecek
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu

Alexander Sörloth: Formasını giymek istediği takım...
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu

İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza