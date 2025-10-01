Siirt'te Kadın Acil Destek Uygulaması Hakkında Bilgilendirme
Siirt Valiliği, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. 'Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanında' sloganıyla kadınların korunmasına dikkat çekildi.
Yapılan bilgilendirmede çalışmalarında, "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanında" sloganıyla kadınların korunmasının önemine dikkat çekildi. KADES uygulaması sayesinde şiddetin karşısında durulabileceği ve kadınların yanında olunabileceği belirtilerek, vatandaşların farkındalığının artırılması hedeflendi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel