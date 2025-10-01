Haberler

Siirt'te Kadın Acil Destek Uygulaması Hakkında Bilgilendirme

Siirt Valiliği, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. 'Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanında' sloganıyla kadınların korunmasına dikkat çekildi.

Siirt Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla vatandaşlara kentin yoğun caddelerinde Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Yapılan bilgilendirmede çalışmalarında, "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanında" sloganıyla kadınların korunmasının önemine dikkat çekildi. KADES uygulaması sayesinde şiddetin karşısında durulabileceği ve kadınların yanında olunabileceği belirtilerek, vatandaşların farkındalığının artırılması hedeflendi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
