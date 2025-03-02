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Siirt'te Cenaze Hizmetleri Kursu Başladı

Siirt'te Cenaze Hizmetleri Kursu Başladı
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Siirt Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Cenaze Hizmetleri Kursu, yoğun talep üzerine hayata geçirildi. İlk ders, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşti.

Siirt Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Cenaze Hizmetleri (Gassallık) Kursu, yoğun talep üzerine hayata geçirildi ve kursiyerler ilk derslerine başladı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen ilk derste, hastane imamı ve gassal Mehmet Kahramanoğlu, kursiyerlere cenaze yıkama ve kefenleme işlemleri hakkında detaylı bilgi aktardı. Cenaze Hizmetleri Kursu, dini vecibelere uygun şekilde cenaze yıkama ve kefenleme işlemlerinin doğru bir şekilde öğretilmesini amaçlıyor. Siirt Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, cenaze hizmetleri alanında eğitim almak isteyenlerin yoğun ilgisinden memnun olduklarını belirterek, kursun toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olduğunu vurguladı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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