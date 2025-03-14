Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı

Altın fiyatları çıldırdı! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı

MİT casusları kıskıvrak yakaladı! Hedefleri kritik bölgeler
Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu

Ölmeden önce eşiyle ilgili yazdıkları yürek burktu
Gazze'de ateşkes müzakereleri yeniden başlıyor

Hamas'tan dünyanın beklediği haber: Yapılan teklifi kabul ettik

Siirt Gazi Anadolu Lisesi'nde Filistin İçin Sergi ve Söyleşi Düzenlendi

Siirt Gazi Anadolu Lisesi'nde Filistin İçin Sergi ve Söyleşi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Gazi Anadolu Lisesi'nde, Filistin halkına yönelik İsrail zulmünü ele alan bir resim sergisi ve söyleşi düzenlendi. Etkinlikte, Gazze'deki katliamlar ve Filistin'in haklı davası konuşuldu.

Siirt Gazi Anadolu Lisesi'nde, Filistin'de İsrail'in uyguladığı zulmü ele alan söyleşi ve sergi açılışı gerçekleştirildi.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen resim sergisinde, Filistin halkına yapılan zulmün anlatıldığı 22 resim yer aldı. Sergi açılışı ardından öğrencilere Gazze konulu sunum yapıldı. Etkinliğin amacının Gazze'de ortaya konulan soykırımı öğrencilere anlatmak olduğunu belirten Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Refik Eroğlan, "Hedefimiz Filistin halkının haklı davasında yanında olmaktır. Öğrencilerimize Siyonist güçlerin yaptığı zulmü anlatmaktır. Gazze ve Filistin 600 yıllık Osmanlı toprağıdır. Onları yalnız bırakamayız" dedi.

Müdür yardımcısı Sabahattin Harman ise, "Bugün okulumuzda Filistin'le ilgili bir resim sergisi ve söyleşi yaptık. Buradaki amacımız Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmektir. Unutulmasını engellemek, gündemde kalmasını sağlamaktır. Küçük de olsa bu zulme biz de bir ses olalım dedik" diye konuştu.

Öğrenci Leyla Denizhan da, "Okulumuzda bir etkinlik düzenledik. Artık bu olayın bir ülke meselesinden çıkıp insanlık meselesi haline geldiğini görüyoruz. Buna azıcık da olsa bir duyarlılık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Umarım etkili olur" şeklinde konuştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye 'yaş'lanıyor! 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı
img

Altın fiyatları çıldırdı! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
img

Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

Mezarlıkta infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.