Şiirden Şarkıya Denizli Konseri Büyük Beğeni Topladı

'Şiirden Şarkıya Denizli' konseri kendine hayran bıraktırdı

DENİZLİ - Denizli'de Büyükşehir Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Şiirden şarkıya Denizli' isimli konser büyük beğeni topladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu, Pamukkale Amatör Türk Sanat Müziği Topluğu iş birliğinde Şiirden Şarkıya Denizli adlı program düzenledi. Şef İbrahim Davulcu'nun yönetiminde Kent Şairleri Topluluğu şairlerinin bestelerinin seslendirildiği program Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yapıldı. Geceye, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kent Şairleri Topluluğu Başkanı Muammer Kardeş ile Kent Şairleri Topluluğu üyeleri Fikret Karatepe, Mustafa Kütükçü, Ömer Şayan ve Arzu Saatçi'nin bestelenen şiirleri, Şef İbrahim Davulcu yönetiminde beğeniye sunuldu. Büyük bir beğeniyle izlenen konser yaklaşık 2 saat sürdü.

Gecenin sonunda sahneye davet edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci büyük bir keyifle izledikleri konserin çok güzel geçtiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. İbrahim Davulcu'nun bestelediği eserlerin çok güzel olduğunu işaret eden Değirmenci, "Her biri birbirinden güzel şiirler için de şairlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sizler ürettikçe bizler de eserlerinizi Denizlili vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. İyi ki gediniz, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.