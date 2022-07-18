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Sıcaktan bunalan güvercin hortumdan akan suyla serinledi

İhlas Haber Ajansı - Muhammet Abdulkadir Esen - Yerel
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Sıcaktan bunalan güvercin hortumdan akan suyla serinledi Yürekleri serinleten o anlar cep telefonu kamerasında Gaziantep'te sıcaktan bunalan bir güvercin arabasını yıkayan bir vatandaşın tuttuğu hortumdan su içip serinledi.

Sıcaktan bunalan güvercin hortumdan akan suyla serinledi

Yürekleri serinleten o anlar cep telefonu kamerasında

GAZİANTEP - Gaziantep'te sıcaktan bunalan bir güvercin arabasını yıkayan bir vatandaşın tuttuğu hortumdan su içip serinledi. Yürekleri de serinleten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nizip ilçesine bağlı Tahtani Mahallesi'nde yaşayan Recep Serçe, dün öğlen saatlerinde arabasını yıkamaya başladı. O esnada aracın kaput kısmına konan güvercini fark eden Serçe, hortumdan akan suyu güvercine çevirdi. Aşırı sıcaktan bunalan güvercinin hortuma doğru gelerek su içmesi ve serinlemeye çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Aracını yıkayan Serçe'nin arabayı yıkamayı bırakarak su içen güvercini hortumdan akan suyla serinletmeye çalışması yürek ısıttı. Kısa sürede sosyal medyada büyük etkileşim alan görüntü binlerce kez beğenildi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - Yerel

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