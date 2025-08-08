Sıcak Havada Tramvaya Sığınan Sevimli Köpek Gülümsetti

Sıcak Havada Tramvaya Sığınan Sevimli Köpek Gülümsetti
Eskişehir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerini aşması sonucu, bir sokak köpeği tramvaya sığındı ve yolculuk boyunca uyudu. Yolcular, köpeğin bu haline gülümseyerek tanıklık etti.

Eskişehir'de sıcak havadan bunalıp sığındığı tramvayda yere serilen köpek görenleri gülümsetti.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşıyor. Vatandaşlara zor anlar yaşatan bunaltıcı sıcaklardan sokak hayvanlarını da etkilenirken, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tramvay Durağı'ndaki bir sokak köpeği bu duruma kendi çözümünü üreterek tramvaya sığındı. Tramvayın içerisine girdiği gibi yere serilen köpek, Yenikent Tramvay Durağı'na kadar hiç kımıldamadı. Yolcular ise, sıcaktan etkilenen sevimli köpeğin uykusunu bölmedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
