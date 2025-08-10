Sıcak Hava Tarım İşçilerini Zorluyor, Maydanoz Havuzunda Serinliyorlar

Sıcak Hava Tarım İşçilerini Zorluyor, Maydanoz Havuzunda Serinliyorlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 45 derecenin üzerine çıkan sıcak hava, tarım işçilerini zor durumda bıraktı. Kavurucu sıcaklıkta çalışan işçiler, serinlemek için maydanoz havuzuna girdi.

Hatay'da sıcak havanın 45 derecenin üzerine çıkmasıyla bunalan tarım işçileri, maydanoz havuzunda serinledi.

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava Hatay'da 45 derecenin üzerine çıktı. Sıcak havada tarım arazilerinde çalışarak ekmek parasını kazanan tarım işçileriyse zor anlar yaşadılar. Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi'nde bölgedeki akarsuda yer alan maydanoz havuzuna giren tarım işçileri, kavurucu sıcakta serinlemenin tadını çıkardılar. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sinop'ta orman yangını! Bir köy tahliye edildi

O kentimizden alevler yükseldi! Bir mahalle için tahliye kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.