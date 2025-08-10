Sıcak Hava Tarım İşçilerini Zorluyor, Maydanoz Havuzunda Serinliyorlar
Hatay'da 45 derecenin üzerine çıkan sıcak hava, tarım işçilerini zor durumda bıraktı. Kavurucu sıcaklıkta çalışan işçiler, serinlemek için maydanoz havuzuna girdi.
Hatay'da sıcak havanın 45 derecenin üzerine çıkmasıyla bunalan tarım işçileri, maydanoz havuzunda serinledi.
Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava Hatay'da 45 derecenin üzerine çıktı. Sıcak havada tarım arazilerinde çalışarak ekmek parasını kazanan tarım işçileriyse zor anlar yaşadılar. Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi'nde bölgedeki akarsuda yer alan maydanoz havuzuna giren tarım işçileri, kavurucu sıcakta serinlemenin tadını çıkardılar. - HATAY
