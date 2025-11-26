Sezai Karakoç Vefatının 4'üncü Yılında Anıldı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç, vefatının 4'üncü yılında şiirlerinin hatla yazıldığı "Dirilişin Işığı" sergisiyle anıldı. Öğrenciler, serginin açılışında Kudüs Şairi olarak bilinen usta edebiyatçının şiirlerini seslendirdi.

Fatih'te bulunan Kocamustafapaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi, şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç'un vefatının 4'üncü yılı nedeniyle "Dirilişin Işığı" sergisi düzenledi. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Karakoç'un şiir dizelerinden hazırlanan hat sergisinin açılışına Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni, hattat Mahmut Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Çepni ve beraberindeki heyet kurdele kesti. Kudüs Şairi olarak bilinen usta edebiyatçının şiirlerini öğrenciler seslenirken, katılımcılar serginin açılışına yoğun ilgi gösterdi.

"Biz medeniyetimizi, yazı yazarak anlatıyoruz"

Osmanlı padişahlarının da hattat olduğunu söyleyen hattat Mahmut Şahin, "Padişahların 17 tanesi hattat, 26 tanesi şairdir. Yani şiirin ne demek olduğunu bilen bir milletiz. Yazılı medeniyetimizden bahsettiğimizde de İslam Medeniyetinde 800 yıldır Hz. Mevlana'nın, Hz. Yunus Emre'nin şiirlerinden de bunun son temsilcisi de Sezai Karakoç hocaydı. Biz medeniyetimizi, yazı yazarak anlatıyoruz. Her ne kadar batı bize barbar dese de biz barbar olmadığımızı bilen bir milletiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL