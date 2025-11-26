Haberler

Sezai Karakoç Vefatının 4'üncü Yılında Anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk edebiyatının önemli ismi Sezai Karakoç, vefatının 4'üncü yılında Fatih'teki Kocamustafapaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 'Dirilişin Işığı' sergisiyle anıldı. Öğrenciler, ustanın şiirlerini seslendirdi.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç, vefatının 4'üncü yılında şiirlerinin hatla yazıldığı "Dirilişin Işığı" sergisiyle anıldı. Öğrenciler, serginin açılışında Kudüs Şairi olarak bilinen usta edebiyatçının şiirlerini seslendirdi.

Fatih'te bulunan Kocamustafapaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi, şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç'un vefatının 4'üncü yılı nedeniyle "Dirilişin Işığı" sergisi düzenledi. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Karakoç'un şiir dizelerinden hazırlanan hat sergisinin açılışına Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni, hattat Mahmut Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Çepni ve beraberindeki heyet kurdele kesti. Kudüs Şairi olarak bilinen usta edebiyatçının şiirlerini öğrenciler seslenirken, katılımcılar serginin açılışına yoğun ilgi gösterdi.

"Biz medeniyetimizi, yazı yazarak anlatıyoruz"

Osmanlı padişahlarının da hattat olduğunu söyleyen hattat Mahmut Şahin, "Padişahların 17 tanesi hattat, 26 tanesi şairdir. Yani şiirin ne demek olduğunu bilen bir milletiz. Yazılı medeniyetimizden bahsettiğimizde de İslam Medeniyetinde 800 yıldır Hz. Mevlana'nın, Hz. Yunus Emre'nin şiirlerinden de bunun son temsilcisi de Sezai Karakoç hocaydı. Biz medeniyetimizi, yazı yazarak anlatıyoruz. Her ne kadar batı bize barbar dese de biz barbar olmadığımızı bilen bir milletiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Domenico Tedesco, Ferencvaros maçının ilk 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı

Ferencvaros maçının 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları

Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.