Seyyid Ahmet Arvasi Vefatının 36. Yılında Bursa'da Anıldı

Türk-İslam ülküsünün mimarı Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 36. yılında Bursa'da okunan mevlid-i şerifle anıldı.

Türk-İslam ülküsünün öncü isimlerinden biri olarak bilinen, büyük mütefekkir ve yazar merhum Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 36. sene-i devriyesinde Bursa'da anıldı. Yüzlerce vatandaş, Ulucami'de buluştu. Yatsı namazından sonra okunan mevlidi yaşlılar ve gençler büyük bir huşuyla dinledi. Cemaat, merhum Arvasi için dua etti. - BURSA