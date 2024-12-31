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Seyyid Ahmet Arvasi Vefatının 36. Yılında Bursa'da Anıldı

Seyyid Ahmet Arvasi Vefatının 36. Yılında Bursa'da Anıldı
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Türk-İslam ülküsünün öncü ismi Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 36. yılı münasebetiyle Bursa'da Ulucami'de okunan mevlid-i şerifle anıldı. Yüzlerce vatandaş yatsı namazından sonra toplanarak dua etti.

Türk-İslam ülküsünün mimarı Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 36. yılında Bursa'da okunan mevlid-i şerifle anıldı.

Türk-İslam ülküsünün öncü isimlerinden biri olarak bilinen, büyük mütefekkir ve yazar merhum Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 36. sene-i devriyesinde Bursa'da anıldı. Yüzlerce vatandaş, Ulucami'de buluştu. Yatsı namazından sonra okunan mevlidi yaşlılar ve gençler büyük bir huşuyla dinledi. Cemaat, merhum Arvasi için dua etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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