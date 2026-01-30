Haberler

Batman'da şeyh Süleyman Bağdu, vefatının 20. yılında binlerce kişi tarafından anıldı

Güncelleme:
Batman'da, 30 Ocak 2006 tarihinde hayatını kaybeden şeyh Süleyman Bağdu, vefatının 20. yılında düzenlenen anma programıyla yad edildi. Beşiri ilçesindeki türbesinde gerçekleşen etkinliğe binlerce kişi katıldı.

Batman'da 30 Ocak 2006 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şeyh Süleyman Bağdu, vefatının 20'nci yılında sevenleri tarafından anıldı.

Beşiri ilçesine bağlı Örme Göze köyünde bulunan türbesinin yer aldığı ziyaret mevkiinde düzenlenen anma programına, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren türbe ve aile mezarlığına gelen Bağdu'nun sevenleri tarafından onlarca kurban kesildi, Yasin-i Şerifler okundu ve metrelerce uzunlukta mevlit yemeği verildi. Yoğun katılımın olduğu anma programında dualar edildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen anma etkinliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan şeyh Selman Bağdu, babası şeyh Süleyman Bağdu'nun 20. sene-i devriyesi dolayısıyla mevlit ve anma programını gerçekleştirdiklerini belirtti. Bağdu, "Babam, Batman Aydın Konak Korük Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bugün onun 20'nci yıl dönümünde mevlit ve anma programını icra ediyoruz. Olumsuz hava şartlarına rağmen, Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle misafirlerimiz geldi. Uzak illerden, hatta yurt dışından gelmek isteyip de ulaşım sorunları nedeniyle gelemeyenler oldu ama şükürler olsun programımızı gerçekleştirdik" dedi.

Mevlit yemeğinin ardından misafirlerin uğurlanmasıyla birlikte anma programı sona erdi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
