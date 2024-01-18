Şeyh Bedreddin Destanı Çankaya'da Sahnelendi

Usta şair Nazım Hikmet'in ölümsüz eseri Şeyh Bedreddin Destanı, Çankayalı izleyicilerle buluştu.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahnelenen müzikal gösteride, İlkay Akdağlı ve Sinem Şahin Budak performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Şeyh Bedreddin'in başlattığı halk ayaklanmasının, sonu idamlara varan trajik hikayesinin anlatıldığı gösteride izleyiciler, geçmişe giderek duygusal anlar yaşadı.

Tuncel Kurtiz'in Şaman öğretisinden yola çıkarak türküleri, semahları, ağıtları, klasik ve özgün ezgileri harmanlayıp yeniden yorumlayan Akdağlı ve Budak, usta şair Nazım Hikmet'in unutulmaz eserini yeni kuşaklara tanıtmış oldu.