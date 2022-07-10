Seydişehir'de Bayramlaşma Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Adile Baysal Kültür Evi’nde bayram tebriklerini kabul etti. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Adile Baysal Kültür Evi'nde bayram tebriklerini kabul etti. Bayramlaşmaya; Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, siyasi parti, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle muhtarlar katıldı. Protokol üyeleri, katılımcıların bayramını kutladıktan sonra Şehitlik, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Seydişehir Devlet Hastanesi ve kapalı cezaevini ziyaret etti. ANKA / Yerel Deniz Pişkin Mehmet Tutal Seydişehir Yerel Haberler

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