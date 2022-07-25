Seydişehir Belediyesi'nde Yaz Çalışmaları Devam Ediyor

Seydişehir Belediyesi Fen Müdürlüğü ekipleri yaz çalışmalarına devam ediyor.

Seydişehir Belediyesi Fen Müdürlüğü ekipleri yaz çalışmalarına devam ediyor. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ekiplerin, asfalt serim çalışmaları yanında, park, bahçe, sokak ve caddelerde yama, asfalt, kaldırım, drenaj çalışmalarına da devam ettiklerini kaydetti. Tutal, "Belirlediğimiz program dahilinde merkez ve kırsal mahallelerimizde sıcak asfalt çalışmalarımıza, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve en güzel hizmeti sunmak için hız kesmeden devam ediyoruz. Altyapı kapsamında sathi kaplama, yol genişletme, asfalt serimi, asfalt tamiri, parke taş döşeme gibi konularda çalışmalarımız devam ediyor. Her mahallemizde farklı bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmalar hemşerilerimizin talepleri ve istekleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Çalışmalarımız sezon boyunca devam edecek. Amacımız tüm mahallelerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmaktır" dedi.

ANKA / Yerel