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Seydikemer'de Vefat Eden Öğretmenler Anıldı

Seydikemer'de Vefat Eden Öğretmenler Anıldı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında eğitimciler, vefat eden meslektaşları Beden Eğitimi Öğretmeni Adem Türk'ün kabrini ziyaret ederek andılar. Ziyarette dua eden öğretmenler, merhum öğretmenlere Allah'tan rahmet dilediler.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki eğitimciler, Öğretmenler Günü kapsamında vefat eden meslektaşlarını kabri başında andı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Seydikemer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Öğütveren, Zorlar Şehit Onbaşı Hasan Küçükçoban İlkokulu Müdürü Yakup Türkmen, Zorlar Şehit Onbaşı Hasan Küçükçoban Ortaokulu Müdürü Volkan Çoban, Seydikemer Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yusuf Bildirici ve öğretmenler, geçtiğimiz yıl vefat eden Beden Eğitimi Öğretmeni Adem Türk'ün kabrini ziyaret etti. Ziyaret sırasında dua eden eğitimciler, "Eğitime adanmış bir ömrü saygıyla anıyor, merhum öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu anlamlı ziyaret için emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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