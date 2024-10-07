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Seydikemer'de Hortum Felaketine Karşı Şükür Yemeği Düzenlendi

Seydikemer'de Hortum Felaketine Karşı Şükür Yemeği Düzenlendi
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Seydikemer'de, hortum felaketinin bir daha yaşanmaması için düzenlenen 22. Karadere şükür yemeğine mahalle halkı ve protokol üyeleri katıldı. İmece usulü hazırlanan yemeklerle birlikte afetlere karşı dualar edildi.

Seydikemer'de hafızalardaki yerini koruyan hortum felaketinin bir daha yaşanmaması için mahalle halkının bir araya gelerek imece usulü yaptığı şükür yemeği, Karadere Sahili'nde düzenlendi.

22'incisi düzenlenen Seydikemer'de Karadere şükür yemeğine protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Birlik ve beraberliğin en güzel şekilde sergilendiği yemeğe katılım yoğun oldu. Karadere Muhtarlığı'nın destekleri ile Karadere Mahallesi'ndeki vatandaşların imece usulü kazanlarda hazırladığı yemekler, duaya katılan vatandaşlara ikram edildi. Yemeklerin yenmesinin ardından hortum ve tüm afetlere karşı dualar edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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