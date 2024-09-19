Seydikemer'de Gaziler Günü Kutlaması: Birlik ve Beraberlik Mesajı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kutlanan Gaziler Günü töreninde birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de Gaziler Günü törenle kutlandı. Seydikemer Hükümet Konağı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk koyma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gazilerin onurlandırıldığı törende ülke uğruna can veren şehitlerde yad edildi. Törende yapılan konuşmalarda, gazilerin kahramanlıkları ve Türkiye'nin şanlı geçmişi vurgulanırken, törende birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Törene Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, protokol üyeleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA