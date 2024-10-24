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Servis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 5 Ağır Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğrenci almaya giden servis aracı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öğrenci almaya giden servis aracı otomobille çarpıştı: 5 ağır yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da öğrenci almaya giden servis aracı karşı yönden gelen otomobille çarpıştı, kazada ilk belirlemelere göre otomobil içerisindeki 5 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz tespit edilemeyen öğrenci taşımacılığı yapan servis aracı karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada servis aracının boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, otomobilde bulunan 5 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Servis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 5 Ağır Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ BAYAR - Yerel

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