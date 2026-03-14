İl Başkanı Yıldırım, karayolu çalışmalarını inceledi

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devam eden karayolu çalışmalarını inceledi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde sürdürülen karayolu çalışmalarını Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı, AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaarslan ve Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Oktay Karcı ile birlikte yerinde inceledi. Gerçekleştirilen incelemede devam eden çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, ilçedeki ulaşım altyapısının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yapılan çalışmaların yakından takip edildiğini belirterek, "Hemşerilerimizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirecek çalışmaların sürecini değerlendirdik. İlçemiz için çalışmaya ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

