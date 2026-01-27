Haberler

Babaya son görev

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal'ın babası merhum Şaban Kartal vefat etti. Merhum Kartal için Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen Köyü'nde düzenlenen cenaze törenine Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve protokol üyeleri katılım sağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Şaban kartal son yolculuğuna uğurlandı.

Vali Makas, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi. - DÜZCE

