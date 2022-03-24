Şenoba belediyesinden halka dağıtılmak üzere 3 milyonluk gıda ihalesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şenoba belediyesinden halka dağıtılmak üzere 3 milyonluk gıda ihalesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Şenoba belediyesinden halka dağıtılmak üzere 3 milyonluk gıda ihalesi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara gıda dağıtmak üzere 3 milyonluk ihale yaptı.

ULUDERE, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara gıda dağıtmak üzere 3 milyonluk ihale yaptı.

Maddi durumu olmayan vatandaşlara gıda yardımında bulunmak için ihalesi yapılan 3 milyon TL'lik gıda alım ihalesi bugün itibariyle sonuçlandı. İhalenin amacının maddi durumu yetersiz olan vatandaşlar, dul ve yetim ailelere gıda yardımında bulunmak olduğu belirtildi. Ak Partili Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, "Her konuda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Milletimize ve halkımıza hayırlı olsun. Allah hiç bir vatandaşımızı mağdur etmesin. Maddi durumu yetersiz olan vatandaşlarımızın her daim arkasında olacağız toplumsal hizmetlerimiz devam edecek" dedi. - ŞIRNAK

Şenoba belediyesinden halka dağıtılmak üzere 3 milyonluk gıda ihalesi

Şenoba belediyesinden halka dağıtılmak üzere 3 milyonluk gıda ihalesi

Şenoba belediyesinden halka dağıtılmak üzere 3 milyonluk gıda ihalesi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alihan Babat, Uludere, Şırnak, Şenoba, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title