Şenkaya'da Yola İnene Ayı Ailesi Görüntülendi
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bir sürücü, yolda karşısına çıkan ayı ailesini cep telefonu kamerası ile kaydetti. 3 yavru ayı, otomobilin önünde bir süre seyretti.

Şenkaya ilçesine bağlı Göreşken köyünde otomobille seyreder sürücü bir anda karşısında ayı ailesini gördü. 3 yavru ayı bir süre otomobilin önünde seyrettikten sonra gözden kayboldu.

Bir süre otomobilden yavru ayıları takip eden sürücü ayıların araziye yönelmesinden sonra yoluna devam etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
