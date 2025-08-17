Şenkaya'da Yola İnene Ayı Ailesi Görüntülendi
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bir sürücü, yolda karşısına çıkan ayı ailesini cep telefonu kamerası ile kaydetti. 3 yavru ayı, otomobilin önünde bir süre seyretti.
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yola inen ayı ailesi sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Şenkaya ilçesine bağlı Göreşken köyünde otomobille seyreder sürücü bir anda karşısında ayı ailesini gördü. 3 yavru ayı bir süre otomobilin önünde seyrettikten sonra gözden kayboldu.
Bir süre otomobilden yavru ayıları takip eden sürücü ayıların araziye yönelmesinden sonra yoluna devam etti. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel