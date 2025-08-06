Şenkaya'da Sıcak Yaz Günlerinde Lehsor Çayı'na Akın

Şenkaya'da Sıcak Yaz Günlerinde Lehsor Çayı'na Akın
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için Lehsor Deresi'ne akın ediyor. Çayın serin sularında hem serinleyen hem de eğlenen vatandaşlar, bölgenin doğal güzelliklerinin korunmasını istiyor.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, derelerde hem serinliyor hem de eğleniyor.

Şenkaya ilçesine bağlı Akşar Mahallesi'nde kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, çareyi Lehsor Çayı'na girerek serinlemekte buldu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı bugünlerde Lehsor Çayı, bölge halkı için adeta doğal bir plaj işlevi görüyor. Çayın serin sularına kendilerini bırakan vatandaşlar, su içinde türkü söyleyerek hem eğleniyor hem de serinliyor.

Vatandaşlar, "Bizim Antalya'mız burası, bu çaya girerek serinliyoruz" diyerek bölgeye olan sevgilerini dile getirdi. Akşar Mahalle Muhtarı Giray Aktürk, bölgedeki sıcak hava şartlarına dikkat çekerek, "Bugünlerde aşırı sıcaklar var. Serinlemek için bu çaya geliyoruz. Bizim plajımız yok, Lehsor'da bir çayımız var. Çayda çimmeye geldik, burada serinlemeye çalışıyoruz. Başka da gideceğimiz yer yok. Çocuklarımızla birlikte gelip suya atlayıp serinliyoruz" dedi.

Ankara'da ikamet eden ve yaz tatilini geçirmek üzere Oltu'ya gelen Kenan Aydın ise, "Sıcaklardan bunaldık, Oltu'ya geldik ama burası da çok sıcak. Serinlemek için Şenkaya'nın Lehsor Deresi'ne geldik. Burada serinliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölge halkı, doğal yapısı bozulmamış bu çayın korunmasını ve daha fazla kişinin bu güzelliği keşfetmesini istiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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