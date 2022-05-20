Senarist, Yönetmen Halit Refiğ'in Eşi Gülper Refiğ: "Yorgun Savaşçı'yı Devlet Çektirdi.

Yönetmen, senarist ve yazar Halit Refiğ'in eşi yazar Gülper Refiğ, "Devlet ısmarladı, Yorgun Savaşçı, Kemal Tahir'in. Milli mücadeleyi anlatıyor. O filmi çektirdi devlet. Kendileri söylediler, Kenan Evren falan ve yaktılar. 8 saatlik film. Negatiflerini fırında yakmışlar. Kendisi var zaten, çok kötü bir video kopya alıyorlar" dedi.

Yönetmen, senarist ve yazar Halit Refiğ'in eşi Gülper Refiğ, Malatya İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen bir söyleşide, "Halit Refiğ sinemasını" anlattı. Üniversite öğrencileriyle yaptığı söyleşide Gülper Refiğ, şunları söyledi:

"Onuruna çok düşkündü. Onur için çok önemliydi. Onurlu bir ülkede yaşamak istiyordu. Onun için de kendi yapacağı filmlere kimse karışsın istemiyordu. 'Ben nasıl düşünüyorsam, ülkemi nasıl görüyorsam öyle yapayım' diyordu. O dönemde köy edebiyatı, köy modası vardı.

Durmadan tekrar ederdi, 'ben sanatçı değilim' derdi. Eleştirmenler filmlerini yerden yere vururdu, hiç üzülmezdi. Çünkü kendisini sinema yönetmeni olarak görmüyordu. Düşüncelerin toplumuyla paylaşmak istiyordu. Son senelerinde de belki insanlıkla da paylaşmak istediği filmler yaptı.

Film yapacak, ama bakıyor böyle gösterilen ya da yazılan romanlardaki gibi ezilen köylüler yok. 'Ben ülkemin gerçek kültürünü, gerçekliğini anlatacağım, gerçeği yansıtacağım' dedi. Tabi buna karşı muhalefet de oluyor. Sen diyorsun ki 'Ben az gelişmiş değilim, gelişmişim.' Onurlu bir ülke olarak dünya arenasında bulunmak istiyorsun. 'Hanım' filmi gibi filmler yapmak istiyorsunuz. Senin Adnan Saygun gibi bestecin, Yıldız Kenter gibi oyuncun varsa az gelişmiş ülke olamazsın.

5 sene sette su bile yoktu. İstifa etti. 5 kuruşumuz yoktu. Otobüs paramız yoktu gidecek, sete. Devlet ısmarladı, Yorgun Savaşçı, Kemal Tahir'in. Milli mücadeleyi anlatıyor. O filmi çektirdi devlet. Kendileri söylediler, Kenan Evren falan ve yaktılar. 8 saatlik film. Negatiflerini fırında yakmışlar. Kendisi var zaten, çok kötü bir video kopya alıyorlar. TRT'de o video gösterildi."