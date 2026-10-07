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Şemdinli-Yüksekova yolunda kazada 8 kişi yaralandı, 2 yaşındaki çocuk öldü

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Şemdinli-Yüksekova yolunda kazada 8 kişi yaralandı, 2 yaşındaki çocuk öldü
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Şemdinli-Yüksekova karayolunun Haruna köyü mevkisinde karşı şeritlerden seyreden iki otomobil çarpıştı, araçlardaki 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Şemdinli-Yüksekova karayolunda karşı şeritlerden seyreden iki aracın çarpışması sonucu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şemdinli-Yüksekova karayolunun Haruna köyü mevkisinde karşı şeritlerde seyreden iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki Hafsanur Ak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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