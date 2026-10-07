Şemdinli-Yüksekova yolunda kazada 8 kişi yaralandı, 2 yaşındaki çocuk öldü

Şemdinli-Yüksekova yolunda kazada 8 kişi yaralandı, 2 yaşındaki çocuk öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şemdinli-Yüksekova karayolunun Haruna köyü mevkisinde karşı şeritlerden seyreden iki otomobil çarpıştı, araçlardaki 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
Haber: Viyan ORHAN
(HAKKARİ) - Şemdinli-Yüksekova karayolunda karşı şeritlerden seyreden iki aracın çarpışması sonucu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Şemdinli-Yüksekova karayolunun Haruna köyü mevkisinde karşı şeritlerde seyreden iki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki Hafsanur Ak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.