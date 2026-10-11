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Selim Kaymakamı Semiz, Söğütlü ve Kaynarlı'da beton yol çalışmalarını inceledi

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Selim Kaymakamı Semiz, Söğütlü ve Kaynarlı'da beton yol çalışmalarını inceledi
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Selim Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Söğütlü ve Kaynarlı köylerindeki beton yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalarla köy yollarının iyileştirilmesi ve vatandaşların ulaşım imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Yatırımların mevcut durumu da değerlendirildi.

Selim Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, ilçeye bağlı Söğütlü ve Kaynarlı köylerinde yürütülen geleneksel beton yol yapım çalışmalarını incelemek üzere köy ziyaretlerinde bulundu.

Köylerde gerçekleştirilen ziyaretlerde, yapımı sürdürülen beton yol çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Semiz, yürütülen yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söğütlü Köyü Geleneksel Beton Yol Yapım İşi ve Kaynarlı Köyü Geleneksel Beton Yol Yapım İşi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla köy yollarının iyileştirilmesi ve vatandaşların ulaşım imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Köylerdeki yol yatırımlarının yerinde incelenmesiyle çalışmaların mevcut durumu değerlendirildi. Beton yol yapım çalışmalarının, kırsal bölgelerde ulaşımın daha elverişli hale getirilmesine katkı sunması amaçlanıyor.

Kaymakam Mehmet Ali Semiz'in Söğütlü ve Kaynarlı köylerine gerçekleştirdiği ziyaretlerin, ilçedeki kırsal altyapı yatırımlarının takibi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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