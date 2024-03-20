Selendi Kaymakamı Ramazan Ayında Kıbrıs Gazisi ve Ailesini Ziyaret Etti

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, ramazan ayı dolayısıyla iftar programları kapsamında Selendili Kıbrıs Gazisi Süleyman Erdil ve ailesinin evini ziyaret ederek iftar sofralarına konuk oldu.

Kıbrıs gazisi Süleyman Erdil'in evinde İftar saati öncesi manevi havası yüksek dakikalar geçiren Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Gazi Süleyman Erdil ve ailesinin Ramazan Ayını tebrik ederek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek sağlıklı huzurlu mutlu bir hayat diledi. Kaymakam Okumuş'a iftar programında İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz eşlik etti. - MANİSA