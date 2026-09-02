Haberler

Vali Baruş, Şehitlerin Adını Taşıyan Taziye Evi İnşaatını İnceledi

Vali Baruş, Şehitlerin Adını Taşıyan Taziye Evi İnşaatını İnceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Olur ilçesinde şehitler Yusuf Aydemir, Tunay Aydemir ve Turgut Akyüz adına yaptırılan Taziye Evi ve Misafirhane inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali, şehit isimlerinin kalıcı eserlerle yaşatılmasının vefa örneği olduğunu belirterek tesisin ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Olur ilçesinde yapımı tamamlanan ve şehitlerin adını taşıyan taziye evi ile misafirhane inşaatında incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Olur ilçesinde vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla inşa edilen anlamlı projeyi yerinde inceledi. Vali Baruş; Şehit Yusuf Aydemir, Şehit Tunay Aydemir ve Şehit Turgut Akyüz adına yaptırılan Taziye Evi ve Misafirhane inşaat alanını incelyerek çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Projenin ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydın Baruş, şehitlerin isimlerinin bu tür kalıcı eserlerle yaşatılmasının büyük bir vefa örneği olduğunu vurguladı. İncelemelerin ardından yetkililere teşekkür eden Vali Baruş, tesisin ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Ortalık savaş alanına döndü! Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı

Bir anda kopup geldi, sahaya giren taraftarın ağzını burnunu kırdı
Beşiktaş'ın yıldızı İstanbul'u böyle keşfediyor! İETT'ye binip Taksim'e gitti

Süper Lig devinin yıldızı İETT'ye binip İtanbul'u geziyor
Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi

Suçüstü yakalanan belediye personelinden emniyette dikkat çeken tavır
Mustafa Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu çıkışı: 'Artık mesele netleşti! Bu bir suikast'

"Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım

Pınar Altuğ’un doğum gününde kızı Su’dan herkesi duygulandıran sözler
Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!

Kaptanların son konuşmaları ortaya çıktı! "Alsu iskeleye kır demiştim"
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar