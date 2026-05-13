Yozgat'a şehit kütüphaneleri için 25 bin kitap

Gazeteci-yazar Mustafa Eranıl, şehitler anısına yürüttüğü kütüphane projesi kapsamında Yozgat'a 25 bin kitap gönderdi. Bugüne kadar 27 şehit kütüphanesine destek olan Eranıl, 'Yılın İyilik İnsanı' seçildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan gazeteci-yazar Mustafa Eranıl, şehitlerin isimlerini yaşatmak amacıyla yürüttüğü kütüphane projesi kapsamında Yozgat'a 25 bin kitap desteğinde bulundu. Kitapları teslim almak için Yozgat'tan özel ekip geldi.

Mustafa Eranıl, Türkiye genelinde şehitler anısına kurulan kütüphaneler için kitap toplamaya devam ediyor. Bugüne kadar 365 bin kitap toplayarak sosyal sorumluluk projesine imza atan Eranıl, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerine göre özenle tasnif ettiği 25 bin kitabı daha eğitime kazandırdı.

Kitapları almak için Yozgat'tan geldiler

Eranıl'ın hazırladığı kitaplar için Yozgat Valiliği ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde özel ekip görevlendirildi. Kocaeli'nin Körfez ilçesine gelen görevliler, kolilerce kitabı araçlara yükleyerek Yozgat'a ulaştırmak üzere yola çıktı. Gönderilen eserlerin, Yozgat genelinde şehitler adına kurulacak yeni kütüphanelerde öğrencilerin istifadesine sunulacağı öğrenildi.

Şu ana kadar 27 şehit kütüphanesinin oluşturulmasına katkı sunduğunu belirten Mustafa Eranıl, amacının yeni nesilleri kitapla buluşturmak olduğunu vurguladı. Eranıl, "Şehitlerimiz adına açılan kütüphanelere destek olmaya devam edeceğim. Sağlığım elverdiği sürece bu hayırlı hizmeti sürdürmek istiyorum. Yozgat'a 3 yıl önce de 40 bin kitap göndermiştim, şimdi ise 25 bin kitap gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

"Yılın İyilik İnsanı" seçilmişti

Bugüne kadar yayımlanmış 8 kitabı bulunan gazeteci-yazar Mustafa Eranıl, eğitime ve şehitlerin hatırasına sunduğu bu katkılar dolayısıyla Ankara'da 50 sivil toplum kuruluşunu barındıran Toplumsal Uzlaşı Platformu tarafından "Yılın İyilik İnsanı" ödülüne layık görülmüştü. Eranıl, kütüphane seferberliği sayesinde bugüne kadar kamu ve özel kurumlardan onlarca plaket ve ödül aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
