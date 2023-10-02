Şehit Yaşar Kurt'un adı Tomarza'da Bir Parka Verildi

Şehit Piyade Er Yaşar Kurt'un ismi Tomarza ilçesinde bulunan bir parka verildi.

Şehit Yaşar Kurt'un oğlu Oktay Kurt; vermiş olduğu dilekçede Tomarza-Yavuzselim Mahallesi 46. Sokak içerisinde bulunan parkın adı Şehit Yaşar Kurt Parkı olmasını istedi. Bunun üzerine meclis üyelerinin oyları ile parkın adı 'Şehit Yaşar Kurt' olarak değiştirilerek değiştirildi. - KAYSERİ