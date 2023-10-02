Şehit Yaşar Kurt'un adı Tomarza'da Bir Parka Verildi
Şehit Piyade Er Yaşar Kurt'un ismi Tomarza ilçesinde bulunan bir parka verildi.
Şehit Piyade Er Yaşar Kurt'un ismi Tomarza ilçesinde bulunan bir parka verildi.
Şehit Yaşar Kurt'un oğlu Oktay Kurt; vermiş olduğu dilekçede Tomarza-Yavuzselim Mahallesi 46. Sokak içerisinde bulunan parkın adı Şehit Yaşar Kurt Parkı olmasını istedi. Bunun üzerine meclis üyelerinin oyları ile parkın adı 'Şehit Yaşar Kurt' olarak değiştirilerek değiştirildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel