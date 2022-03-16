Şehit yakınları ve Gazilere devlet övünç madalyası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit yakınları ve Gazilere devlet övünç madalyası

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Şehit yakınları ve Gazilere devlet övünç madalyası

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci Yıl Dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyalarını Şehit Ailesi ve Gazilere takdim etti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci Yıl Dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyalarını Şehit Ailesi ve Gazilere takdim etti.

Vali Şıldak, Valilik Makamında gerçekleştirilen törende Şehit Jandarma Uzman Hasan Kuzu'nun babası Ramazan Kuzu'ya, Gazi Jandarma Astsubay Üstçavuş Emin Can'a ve Gazi Jandarma Er Yılmaz Karaman'a Devlet Övünç Madalya ve Beraatlarını tevcih etti.

Şehit Ailesi ve Gazilere tevcih edilen Devlet Övünç Madalya ve Beraatlarının minnet ve şükran duygularının bir göstergesi olduğunu ifade eden Vali Şıldak, "Böylesine anlamlı bir günde Cumhurbaşkanımız tarafından bize tevdi edilen bu önemli belgeleri sizlere takdim ediyoruz. Bu madalyalar sizler için gurur vesilesi. Şehit yakınlarımız artık devletimize kıymetli birer emanet. Şehitlerimiz gibi şehadet yolunda yürüyen Gazilerimize de bundan sonraki hayatlarında sağlık ve mutluluk diliyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Şehit yakınları ve Gazilere devlet övünç madalyası

Şehit yakınları ve Gazilere devlet övünç madalyası

Şehit yakınları ve Gazilere devlet övünç madalyası

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hasan Şıldak, Balıkesir, 18 mart, Şehit, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title