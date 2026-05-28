Sarıgöl’de Şehit ve Gazi Ailelerine Kurban Bayramı Ziyareti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi. Kaymakamlık ve jandarma ekipleri, ailelerin bayramını kutlayarak talep ve isteklerini dinledi. Devletin her zaman yanlarında olduğu vurgulanan ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi aileleri ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

Sarıgöl Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ruhsar Açıkgöz ile İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilenildi. Ailelerin bayramlarını kutlayan heyet, talep ve isteklerini de dinledi.

Ziyaretlerde devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğu vurgulanırken, duygu dolu anlar yaşandı.

Sarıgöl Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ruhsar Açıkgöz, şehit ve gazi ailelerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Şehit ve gazi ailelerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
