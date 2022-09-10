Şehit Uzman Çavuş Uçakcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen roket saldırısında ağır yaralanan ve bir süredir tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, Sungurlu’da binlerce kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı.

ERKAN KARACA

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen roket saldırısında ağır yaralanan ve bir süredir tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, Sungurlu'da binlerce kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen roket saldırısında ağır yaralanan ve bir süredir tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı hayatını kaybetti. Ankara'dan askeri helikopterle getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı için Sungurlu Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi.

HELALLİK ALINIP DUALAR EDİLDİ

Sunguroğlu Mahallesi'ndeki baba evine getirilen şehit için çok sayıda vatandaşın da katılımı ile dualar edilip helallik alındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tören amacıyla Atatürk Meydanına götürülmek istendiği sırada annesi Fatma Büyüm ve kardeşleri Ayşe ve Öztürk Uçakcı, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualar edildi. Top arabasına konulan şehidin naaşı buradan askeri bando eşliğinde köyü Sarıkaya'ya defnedilmek üzere uğurlandı.

Sungurlu'da yapılan törene şehidin ailesi ile birlikte Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Garnizon Komutanı Albay Murat Serdar Emeksiz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, askeri erkan, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, ak Parti İl başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkan Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Belediye Başkan Vekili Bahri Sezen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Terörü lanetleyen sloganların atıldığı cenaze töreninde şehidin cenazesi vasiyeti üzerine Sarıkaya Köyü'ne götürülerek köy mezarlığına defnedildi.