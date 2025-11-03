Haberler

Şehit uzman çavuş mezarı başında anıldı

Şehit uzman çavuş mezarı başında anıldı
Güncelleme:
i devriyesinde kabri başında dualarla anıldı.

i devriyesinde kabri başında dualarla anıldı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022'de terör örgütü mensuplarınca yapılan roket saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bazna dualarla anıldı. Vali Selçuk Aslan, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Bazna ailesinin katıldı programda şehidimizin ruhuna Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı dualar edildi. Vali Aslan, şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin emaneti ailemize sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
title
