Şehit Emrah Ceylan, Mezarı Başında Anıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Esençay Mahallesi'nde Şehit Uzman Jandarma IV. Kademe Çavuş Emrah Ceylan, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Van-Hakkari Karayolu'nda el yapımı patlayıcı (EYP) araması esnasında terör örgütü tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu 6 Temmuz 2017 tarihinde şehit düşen Emrah Ceylan için düzenlenen anma törenine Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu başta olmak üzere ilçe protokolü, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Mezar başında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, şehidin hatırası bir kez daha saygı ve minnetle yad edildi.

Kaymakam Gündoğdu, "Vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların emanetine sahip çıkmak, en büyük görevimizdir" ifadelerini kullandı. - AYDIN