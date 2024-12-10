Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız

Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye mesajı: Her türlü desteği vereceğiz

 Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki

 Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü
Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı

Sınırda aşırı yığılma olunca Bakanlık olaya el attı

Şehit Teğmen Tunahan Dağlı'nın cenazesi Amasya'da karşılandı

Şehit Teğmen Tunahan Dağlı'nın cenazesi Amasya'da karşılandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında 6 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Samsunlu Teğmen Tunahan Dağlı'nın (24) cenazesi, askeri uçakla getirildiği Amasya Merzifon Havalimanı'nda karşılanarak defnedilmek üzere memleketi Samsun Vezirköprü'ye uğurlandı.

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında 6 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Samsunlu Teğmen Tunahan Dağlı'nın (24) cenazesi, askeri uçakla getirildiği Amasya Merzifon Havalimanı'nda karşılanarak defnedilmek üzere memleketi Samsun Vezirköprü'ye uğurlandı.

Babası Nihat Dağlı'nın 7 yıl önce kanserden hayatını kaybettiği Şehit Dağlı'nın askerleri omuzlarında taşıdığı Türk bayrağına sarılı naaşını, annesi Fatma Dağlı ve kardeşleri karşıladı. Şehitler için duaların edildiği karşılama programına Amasya Valisi Önder Bakan, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve diğer yetkililer de katıldı.

Şehit Teğmen Dağlı, Vezirköprü Köprülü Mehmet Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Esentepe Mezarlığında defnedilecek.

Dün Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopterin Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonunun yakınlarına düşmesi sonucu meydana gelen kazada Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52), teğmenler Mustafa Atakan Dut (24), Ceyhun Kalyoncu (25) ve Tunahan Dağlı (24), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26) ile Astsubay Çavuş Talha Nergis şehit olmuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Esad dönemi kapanır kapanmaz İran'dan dikkat çeken karar
img

Survivor yarışmacısının gözünden sakındığı kızı 8. kattan düştü
img

Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın! Taksicinin yanıtı ise bomba

Son Dakika Haberleri

YILBAŞI HEDİYELERİ 2025: En güzel yılbaşı hediyesi ve yeni yılda kadın/erkek hediye fikirleri neler? 1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak'ta EFT yapılabilir mi? GELİNİM MUTFAKTA 10 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? 1 Ocak resmi tatil mi? Immobile sakatlandı mı? Ciro Immobile kaç maç yok? Survivor Oktay kimdir, kızına ne oldu? Milli güreşçi Oktay Köksal kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz sakatlığında son durum nedir? Barış Alper kaç maç yok? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef 10 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? AUZEF SINAV YERLERİ 2024! İstanbul Üniversitesi sınav takvimi, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.