Şehit Şafak Evran şehadetinin yıldönümünde dualarla yad edildi - Haberler

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Şehit Şafak Evran şehadetinin yıldönümünde dualarla yad edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit Şafak Evran şehadetinin yıldönümünde dualarla yad edildi

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Kaymakam Refiki Tolga Turan ile birlikte 2019 yılında tarihinde Şırnak'ta çatışma sonucunda şehit olan Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın Yıprak Köyünde düzenlenen mevlid programına katıldı.

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Kaymakam Refiki Tolga Turan ile birlikte 2019 yılında tarihinde Şırnak'ta çatışma sonucunda şehit olan Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın Yıprak Köyünde düzenlenen mevlid programına katıldı.

Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehit Evran ve diğer tüm şehitler için mevlidi şerif okundu. Kaymakam Kapankaya, programda şehit babası Hayrullah Evran ile sohbet ederek başta şehit Evran olmak üzere vatanı uğruna can veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, gazilere acil şifalar diledi.

Programa Kaymakam Kapankaya'nın yanı sıra Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Kaymakam Refiki Tolga Turan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar, İlçe Müftüsü Ramazan Avcı Afyonkarahisar Harp Malulü Gaziler Dul ve Yetimleri Başkanı İsmail Kumartaşlı ve Derneğin Dinar Temsilcisi Hasan Ceylan katıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar Jandarma Şırnak Yerel Haberler

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