Haberler

Şehit Polis Memuru Uğur Yıldız dualarla anıldı

Şehit Polis Memuru Uğur Yıldız dualarla anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şehit Polis Memuru Uğur Yıldız, şehadetinin sene-i devriyesinde kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Polis Memuru Uğur Yıldız, şehadetinin sene-i devriyesinde kabri başında dualarla anıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen polis memuru Uğur Yıldız, Kastamonu'daki kabri başında anıldı. İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, Uğur Yıldız'ın şehadetinin sene-i devriyesi ve Kurban Bayramı dolayısıyla, annesi Fahriye Yıldız'ı evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Şehit Uğur Yıldız'ın kabri ziyaret edildi. Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, şehit polis memurunun eşi Perihan Yıldız, annesi Fahriye Yıldız, yakınları, gaziler, emniyet teşkilatı mensupları ve Kastamonu Müftülüğü personelleri, Şehit Polis Memuru Uğur Yıldız'ın kabri başında dua etti. Şehitlikteki şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' itirazını reddetti

YSK, CHP'nin itirazını reddetti
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı

Kılıçdaroğlu'nun telefonuna çıkmayan Özel'den yeni açıklama

Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki

Kampüste tansiyon yüksek! Kapılar kilitlendi, öğrenciler eyleme geçti
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor

"Manisa Milletvekili Özgür Özel dışında kimse gelmesin"
Çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulundu, 1 veteriner gözaltına alındı

Çöp konteynerindeki poşetlerde bulundu! Failin kimliği daha da skandal
Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı

Paraları saya saya bitiremediler
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!
Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı? Vedat Muriqi seçimini yaptı

Vedat Muriqi seçimini yaptı!