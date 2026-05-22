Şehit Polis Memuru Uğur Yıldız dualarla anıldı

Şehit Polis Memuru Uğur Yıldız, şehadetinin sene-i devriyesinde kabri başında dualarla anıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen polis memuru Uğur Yıldız, Kastamonu'daki kabri başında anıldı. İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, Uğur Yıldız'ın şehadetinin sene-i devriyesi ve Kurban Bayramı dolayısıyla, annesi Fahriye Yıldız'ı evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Şehit Uğur Yıldız'ın kabri ziyaret edildi. Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, şehit polis memurunun eşi Perihan Yıldız, annesi Fahriye Yıldız, yakınları, gaziler, emniyet teşkilatı mensupları ve Kastamonu Müftülüğü personelleri, Şehit Polis Memuru Uğur Yıldız'ın kabri başında dua etti. Şehitlikteki şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı