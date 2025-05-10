Şehit Murat Saraç İlkokulu'nda Bahar Şenliği

Afyonkarahisar Şehit Murat Saraç İlkokulu'nda gerçekleştirilen Bahar Şenliği coşku ile kutlandı.

Program çerçevesinde Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca, Aşuk ile Maşuk, Khanto, Kılıç-Kalkan oyunu ve Mehteran Takımı gösterileri büyük beğeni topladı. Ayrıca Mevlit programı ve Taşpınar Konseri de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Şenlik sonunda düzenlenen çekilişle öğrenciler birçok hediye kazandı. Program, 4. sınıf öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreni ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR