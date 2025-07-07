Şehit Mahsun Yeşildemir gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kahraman Mehmetçik için bugün ikindi namazına müteakip Adilcevaz'a bağlı Karaşeyh Köyü Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Gözyaşlarının sel olduğu törende, dualar eşliğinde edilen son veda yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Mahsun Yeşildemir'in naaşı, askerlerin omuzlarında köy mezarlığına taşınarak burada defnedildi.

Törende kısa bir konuşma yapan Vali Ahmet Karakaya, "Şehitlik mertebesine ulaşan Şehidimiz Mahsun Yeşildemir'e Rabbimden rahmet diliyorum. Bugün burada şehidimizi son yolculuğuna uğurlarken, vatanımıza böylesine hayırlı evlat yetiştirdiği için şehidimizin babasının ve annesinin ellerinden öpüyorum ve kardeşlerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz Kaymakam Vekili ve Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, askeri yetkililer, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı. - BİTLİS