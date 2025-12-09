Şehit Kuran'ın ailesine şehadet belgesi verildi
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehadete eren Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın Milas Ekinanbarı Mahallesinde bulunan baba ocağını ziyaret etti.
Ziyarette şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Akbıyık, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gönderilen şehadet belgesini aileye takdim etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, şehidin ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, baba ocağında edilen dualarla yad edilirken, aileye taziye dilekleri iletildi. - MUĞLA
