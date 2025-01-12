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Şehit Kızı Asya'ya Jandarma'dan Duygusal Doğum Günü Sürprizi

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Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın kızı Asya'ya, Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından duygusal bir doğum günü sürprizi yapıldı. Minik Asya, kutlama sırasında mutlu anlar yaşarken, bu anlar katılanların yüreklerini ısıttı.

Şehit kızı Asya'ya Jandarma'dan duygulandıran sürpriz

YOZGAT - Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen Ahmet Arslan'ın kızına jandarma personeli doğum günü sürprizi yaptı.

23 Aralık 2023 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın ailesi Sorgun'da yaşamına devam ediyor.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel tarafından Şehit Ahmet Arslan'ın kızı Asya Arslan'a doğum günü sürprizi yapıldı. Minik Asya doğum günü kutlamasıyla mutlu anlar yaşarken o anlar yürekleri ısıttı.

Şehit Kızı Asya'ya Jandarma'dan Duygusal Doğum Günü Sürprizi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKA YİĞİT - Yerel
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