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Şehit kardeşi ağabeyinin isminin verildiği çeşmeden 36 yıl sonra su içti

Şehit kardeşi ağabeyinin isminin verildiği çeşmeden 36 yıl sonra su içti
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 1989 yılında şehit düşen asker Şenol Aşı'nın kız kardeşi, 36 yıl sonra ağabeyinin şehit düştüğü kışlaya gelerek, ağabeyinin isminin verildiği çeşmeden su içti.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 1989 yılında şehit düşen asker Şenol Aşı'nın kız kardeşi, 36 yıl sonra ağabeyinin şehit düştüğü kışlaya gelerek, ağabeyinin isminin verildiği çeşmeden su içti.

Yayladağı ilçesinde 3 Aralık 1989 tarihinde yaşanan trafik kazasında şehit düşen Samsunlu Piyade Çavuş Şenol Aşı'nın ismi, şehit düştüğü kışlada yer alan çeşmede yaşatılıyordu. Şehit Aşı'nın kız kardeşi Nuriye Aşı, 36 yık sonra annesinin söylemi üzerine ağabeyinin isminin verildiği çeşmeden su içmek için Hatay'a geldi. Yayladağı ilçesinde bulunan kışladaki çeşmede su içen Aşı'ya Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcisi Abdullah Dağ ve kışlada görevli askerler eşlik etti. Ziyaret sonrası Şehit kardeşi, annesinin de çeşmeden akan sudan içmesi için annesine su götürdü. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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