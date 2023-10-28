Şehit jandarma uzman onbaşı Lokman Dargın için mevlit okutuldu

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Lokman Dargın'ın şehadetinin sene-i devriyesinde mevlit programı düzenlendi.

Adaklı 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli iken 27 Ekim 2016 tarihinde Tunceli sınırında düzenlenen operasyonda şehit olan jandarma uzman onbaşı Lokman Dargın için 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında anma ve mevlit programı düzenlendi.

Programa Kaymakam Koray Çelik, Kiğı Kaymakamı Muhammed İkis, Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanı albay Ahmet Altan, Adaklı 3. Jandarma Komando Tabur Komutanı binbaşı Ceyhun Çınar katıldı. Düzenlenen mevlit programında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehidin biyografisi okundu. Kaymakam Çelik konuşmasında şehide rahmet dilerken tüm jandarma personeline başarı dileklerini iletti.

Program okunan mevlit ve dualarla devam ettikten sonra Tabur Komutanlığında düzenlenen yemek programı ile son buldu. - BİNGÖL